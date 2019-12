Ein Baugerüst steht an einem Rohbau. Symbolbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Preise für Häuser und Wohnungen in Deutschland steigen weiter kräftig. Im dritten Quartal verteuerten sich Immobilien durchschnittlich gemessen am Vorjahreszeitraum um 4,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.



Vor allem in den größten sieben deutschen Städten Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf schossen die Preise nach oben: Dort mussten Käufer für Wohnungen 9 Prozent mehr bezahlen als im dritten Quartal 2018. Ein- und Zweifamilienhäuser kosteten 7,5 Prozent mehr.