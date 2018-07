Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Quelle: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei ihren Verhandlungen zur besseren Steuerung der Migration von 16 Ländern Zusagen zur beschleunigten Rückführung von Migranten erhalten. Das geht aus einem Schreiben der Kanzlerin an die Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Koalitionspartner SPD und CSU hervor, wie Unionskreise dem ZDF bestätigten.



Asylbewerber, die schon in anderen EU-Ländern registriert sind, sollen in speziellen "Ankerzentren" untergebracht werden.