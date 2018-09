Philipp Kohlschreiber Quelle: dpa

Philipp Kohlschreiber ist beim Rasenturnier in Halle/Westfalen als nächster Deutscher ausgeschieden. Der Augsburger unterlag dem Australier Matthew Ebden mit 6:4, 1:6, 2:6. Damit ist Florian Mayer bei der Wimbledon-Generalprobe der letzte Deutsche im Feld.



Der 34 Jahre alte Mayer, der nach den US Open seine Karriere beenden wird, spielt am Nachmittag gegen den 2005-Finalisten Andreas Seppi (Italien) um den Viertelfinaleinzug. Von den acht gestarteten deutschen Spielern in Halle waren nur Kohlschreiber und Mayer ins Achtelfinale eingezogen. Das ist die schlechteste Bilanz seit 2006.