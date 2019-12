Songwriter-Gigant Tom Waits wird 70 (Archiv).

Quelle: Soeren Stache/zb/dpa

Kein Singer-Songwriter hat den Raum zwischen Folk, Rock, Blues und Jazz, zwischen zärtlichen Balladen und kunstvollem Krach so souverän durchmessen wie Waits. Am 7. Dezember feiert der kauzige Künstler nun seinen 70. Geburtstag - und ist endlich so alt, wie er schon lange aussieht und klingt.



Mit "Closing Time" (1973) legte er die Grundlage für eine Karriere. Später stilisierte er seine oft gruselig wirkende Bühnen-Performance, scheppernde Sounds und "kaputten" Gesang zu einer Marke.