Der Strand bei Miami Beach. Archivbild Quelle: Cristobal Herrera/EPA/dpa

Eine US-Hotelkette muss 17 Ex-Angestellten aus Haiti wegen rassistischer Diskriminierungen eine Millionen-Entschädigung zahlen. Die Haitianer seien 2014 während ihrer Arbeit als Tellerwäscher dort von Vorgesetzten "Sklaven" genannt worden und weiteren Diskriminierungen ausgesetzt gewesen. Das berichtete die US-Behörde für Gleichberechtigung am Arbeitsplatz.



Die Hotelkette in Miami Beach habe sich nun bereiterklärt, eine Entschädigung in Höhe von 2,5 Millionen Dollar zu zahlen.