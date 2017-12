Kritiker werfen Trump vor, dass er mit dem Straferlass Rassismus unterstütze. Seit einer gewalttätigen Demonstration von Rassisten in Charlottesville, bei der eine Frau ums Leben kam, ist in den USA die Debatte über Rassismus hochgekocht. Mit dem Straferlass vonseiten Trumps sehen Kritiker die letzte Möglichkeit, Arpaio zur Verantwortung zu ziehen, als erloschen an. Der Sheriff war für Hunderte Festnahmen während Razzien gegen Immigranten verantwortlich, bei welchen auch Familien getrennt wurden. Er brachte Festgenommene im Freien in Zelten unter, auch während Hitzewellen, und zwang sie rosafarbene Unterwäsche zu tragen.