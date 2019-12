Flüchtlinge in Hamburg. Archivbild

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Bei rassistisch motivierten Angriffen auf Flüchtlinge und Asylbewerberheime zeichnen sich in diesem Jahr sinkende Zahlen ab. In den ersten drei Quartalen waren Flüchtlingsunterkünfte knapp Hundert Mal das Ziel von Angriffen, im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch mehr als 140.



Zudem wurden 1.000 Mal Flüchtlinge attackiert, beleidigt oder bedroht, geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor. In den ersten drei Quartalen 2018 waren es noch 1.504 Delikte.