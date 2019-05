Rund 3.200 Delegierte nahmen an der Großen Ratsversammlung teil.

Nach fünf Tagen ist in Afghanistan die Große Ratsversammlung mit der Forderung nach einem umfassenden Waffenstillstand zu Ende gegangen. Die Regierung und die Taliban müssten den Krieg beenden und einen dauerhaften Frieden durch einen innerafghanischen Dialog erreichen, hieß es in einer Deklaration der 3.200 Delegierten der Loja Dschirga.



Der Waffenstillstand solle mit dem Fastenmonat Ramadan beginnen, hieß es in der 23-Punkte-Deklaration weiter. Dieser startet am Sonntag oder Montag.