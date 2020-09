Heinrich Bedford-Strohm (Archiv)

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat sich zur politischen Kultur in Deutschland geäußert. "Wer kann in der jetzt normal gewordenen Erregungskultur noch bestehen?", schrieb Bedford-Strohm auf Facebook. Er verwies auf die Rücktrittsankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und den Rücktritt von Andrea Nahles (SPD).



"Ich möchte nicht, dass nur noch die Abgebrühten und Machthungrigen politische Spitzenverantwortung tragen", so der EKD-Chef.