Die Wissenschaftler haben in ganz New York Studien getätigt. Das Ergebnis: Gerade in Vierteln mit Grünanlagen siedeln sich Ratten an. Wo weniger Abfall rumliegt, ziehen sich die Ratten zurück. Auch in Berliner Parks gibt es wahre Wohlfühloasen für Ratten. Schädlingsbekämpfer Heising räumt gerade eine Konservendose mit Tomatenfischresten und Toastbrot weg, das auf dem Boden herumliegt. "Hier hat jemand ein Picknick gemacht. Da braucht man sich nicht zu wundern, wenn man dann so eine Rattenpopulation hat", schimpft Heising. Bei solchen Bedingungen wird der Kampf gegen die Ratten langwierig und zäh. Die Invasion der Nager in unsere Städte schreitet also weiter voran.