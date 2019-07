Donald Trump im Oval Office des Weißen Hauses.

Quelle: Carolyn Kaster/AP/dpa

Nach Kritik an den Zuständen für Migranten an der Grenze im Süden attackiert Präsident Donald Trump den demokratischen Abgeordneten im Kongress, Elijah Cummings. Sein "Bezirk ist ein widerliches, von Ratten und Nagetieren befallenes Chaos. Wenn er mehr Zeit in Baltimore verbringen würde, könnte er vielleicht dazu beitragen, diesen sehr gefährlichen und schmutzigen Ort aufzuräumen", schrieb Trump auf Twitter.



Trump macht in jüngster Zeit vermehrt mit abfälligen, abwertenden und heftigen Twitter-Angriffen auf politische Gegner Schlagzeilen.