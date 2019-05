Rekonstruktion des Dinos «Suskityrannus hazelae». Archivbild

Quelle: Andrey Atuchin/dpa

Forscher haben in den USA eine bislang unbekannte kleine Raubsaurier-Art identifiziert. Der Suskityrannus hazelae genannte Dino lebte vor rund 92 Millionen Jahren und war ein früher Verwandter von Tyrannosaurus Rex, wie US-Forscher im Fachblatt "Nature Ecology and Evolution" schreiben.



Skelettteile von gleich zwei Individuen der neuen Art waren bereits vor mehr als 20 Jahren im Zuni-Becken im US-Bundesstaat New Mexico gefunden worden. Der neuen Art zugeordnet wurden die Überreste erst jetzt.