Nach dem Wirbel um fünf Raubkatzen in einem Eifel-Zoo steht fest: Die Tiere können weiter dort leben. Experten haben die Gehege für sicher erklärt. "Die Tiere können bleiben", so die Behörden.



Anwohner des Zoos waren am Freitag vor angeblich ausgebrochenen Raubkatzen gewarnt worden. Zwei Löwen, zwei Tiger und ein Jaguar seien aus ihren überschwemmten Gehegen in Lünebach ausgerissen, hieß es. Die Tiere hatten sich nur versteckt. Ein tatsächlich entwichener Bär wurde allerdings erschossen.