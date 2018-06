Derzeit würden die Zäune des Zoos geprüft, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung Bitburg am Freitag. Zuvor hatten ein Bär, zwei Tiger, zwei Löwen und ein Jaguar in der Region für helle Aufregung gesorgt. Die Tiere waren aus ihren Käfigen des Eifel-Zoos in Lünebach im Kreis Bitburg-Prüm ausgebrochen.