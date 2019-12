Polizisten des SEK gehen über die Kochstraße.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Mehrere Stunden nach einem großen Polizeieinsatz am

Checkpoint Charlie im Zentrum Berlins war es noch unklar, ob es zuvor tatsächlich einen Raubüberfall und Schüsse gegeben hat. Die Polizei twitterte am Montagnachmittag: "Nach Befragungen weiterer Zeugen und Begehung des gesamten Hauses in der Friedrichstraße haben sich die uns gemeldeten Schüsse bisher nicht bestätigt. Auch weitere Hinweise auf eine verdächtige Person liegen nicht vor." Man gehe der Sache weiter nach.



Zeugen hatten gegen 13.20 Uhr die Polizei alarmiert, weil es an der sehr belebten Kreuzung Friedrichstraße und Kochstraße, nur wenige Meter entfernt von dem früheren Grenzübergang Checkpoint Charlie, Aufregung auf der Straße gab. Es hieß, ein Mann habe ein Café überfallen und dabei geschossen. Eine Polizeisprecherin sagte, der Täter sei laut den Zeugenaussagen geflüchtet. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei rückte an und durchsuchte ein Haus in der Nähe.