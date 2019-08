Auch der Politikwissenschaftler Rudolf Hrbek, ebenfalls Uni Tübingen, schüttelt über die Ereignisse in London den Kopf. "Von verantwortlichem Regieren keine Spur", sagt Hrbek. Er habe Verständnis, dass manche Briten einen Schlussstrich unter das leidige Brexit-Kapitel wünschten. Doch er hält entgegen: "Wenn die Menschen auf der Insel dann sehr schnell in der Wirklichkeit ankommen, ist es zu spät, den Schalter in eine andere Richtung zu betätigen." Als Beispiel nennt Hrbek den Zankapfel Nordirland: "Dass niemand von den in London Verantwortlichen die Implikationen für Nordirland gesehen hat, ist unbegreiflich."