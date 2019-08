British-Airways-Flugzeuge auf dem Flughafen Heathrow. Symbolbild

Quelle: Frank Augstein/AP/dpa

Ein Flugzeug mit 175 Passagieren an Bord ist wegen Rauchs in der Kabine nach der Landung im spanischen Valencia geräumt worden. Das teilte die britische Fluggesellschaft British Airways mit. Als Grund für den Vorfall an Bord der Maschine, die in London Heathrow gestartet war, gab die Airline technische Probleme an.



Drei Passagiere wurden als Vorsichtsmaßnahme vorübergehend ins Krankenhaus gebracht, so die Fluggesellschaft. Sie wurden aber inzwischen wieder entlassen.