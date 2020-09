Autofahrer mit Zigarette am Steuer.

Quelle: Peter Steffen/dpa

Der Bundestag muss sich mit der Forderung nach einem Rauchverbot in Autos mit Kindern beschäftigen. Der Bundesrat beschloss, einen entsprechenden Gesetzentwurf ins Parlament einzubringen.



Kinder und Jugendliche seien durch Passivrauchen besonders gefährdet - und in geschlossenen Autos sei die Belastung mit Tabakrauch besonders hoch, sagte Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) in der Länderkammer. Verstöße sollen mit 500 bis 3.000 Euro geahndet werden.