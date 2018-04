Palästinensische Aktivisten wollen erneut Reifen abbrennen. Quelle: Yasser Qudih/APA Images via ZUMA Wire/dpa

Nach dem schlimmsten Gewaltausbruch seit 2014 mit bisher 21 palästinensischen Toten planen Aktivisten an diesem Freitag an der Grenze zu Israel neue massive Proteste. Palästinenser wollen Tausende Autoreifen verbrennen, um eine dichte "Rauchwand" zu erzeugen. Diese und der Einsatz großer Spiegel sollen israelischen Scharfschützen die Sicht erschweren.



Am vergangenen Freitag hatten Soldaten nach Angaben der Armee gezielt auf palästinensische Rädelsführer beim "Marsch der Rückkehr" geschossen.