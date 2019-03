Der Großbrand in Houston ist weiter außer Kontrolle.

Quelle: David J. Phillip/AP/dpa

Am Tag vier nach dem Ausbruch eines Feuers in einem Tanklager in der Nähe von Houston kämpft die Feuerwehr noch gegen Rauch und Flammen. Nach Auskunft von Meteorologen hat die Wetterlage geholfen, den Effekt der Wolke auf die Bevölkerung gering zu halten.



Eine Gesundheitsgefahr für die Anwohner bestehe nicht, teilte das betroffene Unternehmen mit. Aus noch nicht geklärter Ursache hatte ein mit Öl-und Gasprodukten gefüllter Tank Feuer gefangen. Inzwischen sind sieben Tanks betroffen.