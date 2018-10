Das Raumschiff mit den Astronauten vor dem Start zur ISS. Quelle: Yuri Kochetkov/EPA POOL/AP/dpa

Der Start einer russischen Raumkapsel zur Internationalen Raumstation ISS ist fehlgeschlagen. Die Sojus-Kapsel mit zwei Mann an Bord sei in Kasachstan notgelandet, meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax. Die Raumfahrer seien unverletzt.



Beim Start vom Weltraumbahnhof Baikonur habe die zweite Stufe der Sojus-Trägerrakete versagt, teilten russische Raumfahrtquellen mit. An Bord waren der russische Kosmonaut Alexej Owtschinin und der US-amerikanische Astronaut Nick Hague.