... hat technische Physik an der TU Ilmenau und Geophysik an der schwedischen Universität von Uppsala studiert. Zunächst erforschte sie das Meereis in Finnland. Ab August 2015 lebte sie für ein Jahr in einem Mars-Habitat auf dem Vulkan Mauna Loa auf Hawaii. Seit dem 1. Oktober 2017 beschäftigt sie sich mit dem Projekt MaMBA am ZARM der Uni Bremen.

Bildquelle: ZARM/Uni Bremen