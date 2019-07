Auf der grünen Wiese wurden ein paar Experimente gemacht. Das war aber von Anfang an auf Sand gebaut. Andreas Eckert, Humboldt-Universität

Wäre es nach Edward Nkoloso gegangen, dann wäre Sambia eine stolze Raumfahrer-Nation geworden. Nkoloso war Direktor der "Zambia National Academy of Science, Space Research and Philosophy". Er tat alles, was in seiner Macht stand, um das Weltall-Programm zu fördern. Doch so richtig ernst wurde es mit seinem "Afronauten"-Programm nicht. "Auf der grünen Wiese wurden ein paar Experimente gemacht. Das war aber von Anfang an auf Sand gebaut. Niemand hat das so richtig gepusht", sagt Andreas Eckert, Professor für Afrikanische Geschichte an der Berliner Humboldt-Universität.