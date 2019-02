Donald Trump am 15. Februar 2019 nach einem Statement vor dem Weißen Haus in Washington

Quelle: AP

Die US-Regierung treibt ihre Pläne zur Schaffung einer eigenen Streitkraft für den Weltraum voran. US-Präsident Donald Trump beauftragte am Dienstag in einem Dekret das Pentagon, eine Gesetzesvorlage für den Kongress auszuarbeiten. Trump sprach von einem "weiteren Schritt" auf dem Weg zur Gründung einer "Space Force". Angesichts der Bedrohungen weltweit sei eine Führungsrolle der USA im All wichtiger denn je.