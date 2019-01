SpaceX ist die Firma von Elon Musk.

Quelle: Robyn Beck/Pool AFP/dpa

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX will jeden zehnten seiner fast 6.000 Angestellten entlassen. Das Personal müsse verschlankt werden, um ehrgeizige Projekte wie den Bau eines Raumschiffs für Missionen zum Mars zu verwirklichen, schrieb Firmenpräsidentin Gwynne Shotwell laut einem Bericht der "Los Angeles Times" in einer E-Mail an Mitarbeiter.



Das Unternehmen steht finanziell eigentlich gut da, erst kürzlich wurde der Wert der Firma von Elon Musk auf fast 30 Milliarden Dollar geschätzt.