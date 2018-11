Der japanische Raumfrachter HTV-7. Archivbild Quelle: Uncredited/NASA/AP/dpa

Eine kleine Landekapsel hat Material von der Internationalen Raumstation ISS zurück zur Erde gebracht. Dies berichtete die japanischen Weltraumbehörde Jaxa. Experten seien dabei, die im Pazifik gelandete Kapsel per Boot zu bergen. Der unbemannte japanische Raumtransporter HTV-7 hatte die Kapsel auf seinem Rückweg von der ISS freigesetzt, bevor er selbst planmäßig in der Erdatmosphäre verglühte.



HTV-7 hatte Ende September an der ISS angedockt und Nachschub für die Astronauten geliefert.