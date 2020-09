Die Eigelege des Schwammspinner kleben an einem Baum.

Wäldern in Bayern, Thüringen und Sachsen droht dieses Jahr erneut Kahlfraß durch Schwammspinner-Raupen. "Wir gehen davon aus, dass die Massenvermehrung anhält", sagte Andreas Hahn von der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft.



Betroffen seien vor allem Flächen in Unter- und im westlichen Mittelfranken. Auch in Thüringen sei stellenweise mit Schäden bis hin zu Kahlfraß zu rechnen, informierte die Landesforstanstalt. Ein Anstieg der Population wird auch in einigen Regionen Sachsens beobachtet.