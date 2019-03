Nein, es gibt keinen Spielraum mehr, daran lassen EU-Kommission und Mitgliedsstaaten keinen Zweifel. Theresa May hat ausgereizt, was auszureizen war: Zusatzerklärung folgte auf Zusatzerklärung, Klarstellung auf Klarstellung, alles rechtlich bindend. Es sollte das Entgegenkommen für die Brexiteers in ihrer Partei sein, das klar macht: Großbritanniens Verbleib in der Zollunion ist weder ein Zwang, noch soll er endgültig sein.



London darf entscheiden, was es will, nur: in Nordirland darf keine Grenze entstehen. Doch es reichte nicht in den Augen der Brexit-Anhänger, das Königreich bleibe in den Fängen der EU. Eine bessere Lösung fiel ihnen aber auch nicht ein.