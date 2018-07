Haus der Kunst in München. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Das Haus der Kunst in München widmet dem Düsseldorfer Künstler Jörg Immendorff im September eine große Retrospektive. Ab 14. September würden rund 150 Werke aus seinem gesamten Schaffen gezeigt, teilte das Ausstellungshaus mit.



Die Schau "Für alle Lieben in der Welt" über den 2007 verstorbenen Maler, Grafiker und Bildhauer kommt gerade zur rechten Zeit. Das Haus der Kunst kämpft noch mit einer finanziellen Schieflage, in die es durch falsche Entscheidungen und Management-Fehler geraten war.