Reisetaschen mit Kokain beim Hamburger Zoll.

Quelle: -/Hauptzollamt Hamburg/dpa/Archivbild

Nach Angaben des Bundeskriminalamtes haben die deutschen Behörden im Jahr 2019 mehr als zehn Tonnen Kokain aufgespürt - ein Rekordwert. Zum Schmuggel großer Mengen verwenden Rauschgifthändler laut Hamburger Zollfahndern vor allem Sporttaschen. Bei zwei Großfunden im Juli stellten die Beamten rund sechs Tonnen der Droge sicher, verpackt in knapp 300 Reisetaschen.



Die Kriminellen legen die Taschen mit Rauschgift in Südamerika in Container, die beladen mit legalen Gütern nach Europa verschifft werden.