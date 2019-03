Mike Pompeo, Außenminister der USA.

Quelle: Carolyn Kaster/AP/dpa

Mike Pompeo will so lange US-Außenminister bleiben, bis US-Präsident Donald Trump ihn "raustwittert". "Ich werde da sein, bis er mich aus dem Amt twittert", sagte Pompeo laut dem Sender CNN bei einem Unternehmergipfel in Kansas.



Seine Bemerkung spielt darauf an, dass Trump schon häufiger die Entlassung von Mitarbeitern über Twitter verkündet hatte. Auch Pompeos Amtsvorgänger Rex Tillerson hatte auf diesem Weg von seiner Kündigung erfahren. Pompeo sagte, er habe den "Job seines Lebens".