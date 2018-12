Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank.

Quelle: Arne Dedert/dpa

Nach den Razzien in Büros der Deutschen Bank hält Vorstandschef Christian Sewing zu seinen beiden beschuldigten Mitarbeitern. "Wenn wir unsere eigenen Mitarbeiter vorverurteilen würden, liefe hier etwas ganz gewaltig schief", sagte Sewing der "Bild am Sonntag".



Die Beschuldigten sind laut Staatsanwaltschaft ein 50 Jahre und ein 46 Jahre alter Mitarbeiter. Der Verdacht: Sie sollen Bank-Kunden dabei geholfen haben, mit Briefkastenfirmen in Steuerparadiesen Geld aus Straftaten zu waschen.