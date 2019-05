Drei Jahre nach Enthüllung der "Panama Papers" ist die Jagd der Behörden nach Steuersündern in vollem Gange. Frankfurter Staatsanwälte, Beamte des Bundeskriminalamtes und weiterer Behörden durchsuchten deshalb am Mittwoch in ganz Deutschland Privatwohnungen sowie Geschäftsräume von Banken, Steuerkanzleien und Vermögensverwaltern. Wie die Staatsanwaltschaft in Frankfurt mitteilte und die Deutsche Bank bestätigte, steht die Aktion im Zusammenhang mit der zweitägigen Razzia am Hauptsitz des Instituts in der Mainmetropole Ende November. Hintergrund ist der Verdacht auf Steuerhinterziehung gegen mehrere vermögende Privatleute.