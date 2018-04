Trumps Anwalt Michael Cohen. Quelle: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa

Ermittler der US-Justiz haben ein Büro von Donald Trumps Anwalt Michael Cohen in New York durchsucht. Das teilte Cohens Anwalt Stephen Ryan mit. Die Durchsuchung eines Anwaltsbüros gilt als besonders ungewöhnlich. Ryan verurteilte die Aktion als "völlig unangebracht".



Cohen hatte nach eigener Aussage ein Schweigegeld in Höhe von 130.000 Dollar an das Pornosternchen Stormy Daniels bezahlt, um die Frau von Aussagen über eine angebliche Affäre mit Donald Trump abzuhalten.