Die Razzia lief Zeitgleich in mehren Städten im Ruhrgebiet.

Quelle: Bernd Thissen/dpa

Nach einer groß angelegten Razzia gegen Clankriminalität im Ruhrgebiet wollen die Sicherheitsbehörden heute Ergebnisse und Details des Einsatzes nennen. Etwa 1.300 Polizisten hatten am Samstag in Dortmund, Essen, Duisburg, Recklinghausen, Bochum und Gelsenkirchen Shisha-Bars, Wettbüros, Cafes und Teestuben kontrolliert.



In einigen Städten liefen die Durchsuchungen bis zum frühen Sonntagmorgen. Laut Behörden geht es um den Verdacht der Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit.