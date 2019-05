Spannungen nach Polizei-Razzia im serbischen Norden des Kosovos.

Quelle: Visar Kryeziu/AP/dpa

Eine massive Polizei-Razzia gegen Schmuggler im größtenteils serbisch bevölkerten Norden des Kosovos hat neue Spannungen in der Region ausgelöst. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic berief in Belgrad eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrates ein und versetzte die Sicherheitskräfte in Alarmbereitschaft.



Er sprach von einem Versuch der kosovarischen Regierung, die Serben im Kosovo einzuschüchtern. Eine Sprecherin in Moskau verurteilte die Festnahme eines russischen Diplomaten.