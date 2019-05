Die Polizei durchsuchte sieben Wohnungen in Oberhausen.

Quelle: Christoph Reichwein/dpa

Die Polizei in Oberhausen ist gegen mutmaßliche Terrorhelfer vorgegangen. Die Polizei durchsuchte sieben Wohnungen und nahm acht Menschen fest, wie ein Sprecher sagte. Sie sollen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) mit gesammelten Geldern unterstützt haben.



Die Verdächtigen seien im Alter zwischen 19 und 58 Jahren und größtenteils miteinander verwandt. Es handele sich um je vier deutsche Männer und Frauen mit Wurzeln in Bosnien und Herzegowina.