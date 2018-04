Porsche bestätigte, dass Firmenräume durchsucht und Unterlagen sichergestellt worden seien. Um welche Personen es sich handelt, wollten weder das Unternehmen noch die Strafverfolger offenlegen. Die Staatsanwaltschaft erklärte, es gehe neben dem aktiven Vorstand um einen höherrangigen Manager und einen Ex-Porsche-Manager.



An der Razzia waren auch das Landeskriminalamt Bayern und die Staatsanwaltschaft München beteiligt, da auch zwei Standorte von Audi durchsucht worden seien, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Wegen Betruges mit Abgaswerten identifizierten die Strafverfolger bei allen Autobauern bisher nur ehemalige Vorstandsmitglieder und Manager unter der obersten Führungsebene. Bei Audi ermittelt die Staatsanwaltschaft München neben Ex-Vorständen und Ingenieuren auch in Vorstandskreisen, allerdings noch gegen "Unbekannt". In München sitzt als einziger Beschuldigter der frühere Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz in Untersuchungshaft, der zuvor bei Audi und im VW-Konzern unterhalb des Vorstands die Motorenentwicklung geleitet hatte.