In Italien treiben Kriminelle Preise nach oben. Archivbild

Quelle: Patrick Pleul/ZB/dpa

Die Angst vor einer Ansteckung mit dem neuen Coronavirus hat in Italien auch Kriminelle auf den Plan gerufen: Auf Märkten und im Internet versuchen manche, Desinfektionssprays zu Wucherpreisen und Mundschutz ohne jedes Qualitätssiegel zu verkaufen.



Die Finanzpolizei in Mailand ging deshalb mit Razzien gegen kriminelle Geschäftemacher vor. Wie die Behörden am Abend mitteilten, beschlagnahmten sie Hunderte von Schutzmasken. Viele hätten keine sogenannten CE-Zeichen für geprüfte Sicherheit in Europa gehabt.