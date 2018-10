So war die Partie gegen Istanbul auch ein Spiegelbild der gesamten Champions-League-Gruppenphase der Leipziger. "Wir haben gegen sehr abgezockte Mannschaften gespielt und waren da nicht immer die schlechtere Mannschaft, aber die uneffektivere", bilanzierte Hasenhüttl. "Daran gilt es zu feilen, dass wir uns eine Spur cleverer anstellen. Am Willen und am fußballerischen Vermögen hat es nicht gemangelt. Da waren wir mindestens auf Augenhöhe. Aber das reicht nicht immer im Fußball." Nun will RB die Europa League dazu nutzen, um in K.o.-Spielen für die nächste internationale Saison zu reifen. "Wir haben auch in diesem Wettbewerb die Möglichkeit, Historisches zu leisten", sagte Hasenhüttl.