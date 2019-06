Ralf Rangnick

Quelle: dpa

Ralf Rangnick verlässt den Bundesligisten RB Leipzig. Der 60-Jährige, zuletzt Trainer und Sportdirektor in Personalunion, wird neuer Fußballchef der Red-Bull-Standorte in den USA und Brasilien. Bei RB wird er nur noch als Berater tätig sein. Das haben Rangnick und Geschäftsführer Oliver Mintzlaff in einer Pressekonferenz bekanntgegeben.



Neuer Sportdirektor wird Markus Krösche, der von Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn kommt. Der 38-Jährige unterschrieb bei RB bis 2022 und soll dem Klub rund 700.000 Euro Ablöse kosten. Als neuer Trainer steht Julian Nagelsmann schon seit Monaten fest.