RB Leipzig gegen FC Augsburg

Quelle: dpa

RB Leipzig wird die Bundesliga-Vorrunde aller Wahrscheinlichkeit nach als Erster beenden. Nach dem 3:1-Sieg der Sachsen über den FC Augsburg müsste der Tabellenzweite Borussia Mönchengladbach im Abendspiel gegen Hertha BSC (18.30 Uhr) mit 14 Toren Unterschied gewinnen, um RB zu überholen.



Bayern München bejubelte ein 2:0 gegen Wolfsburg. Den Bann hatte Youngster Joshua Zirkzee mit dem 1:0 in der 85. Minute gebrochen. Die Verfolger Schalke und Freiburg trennten sich 2:2. Indes ging die Erfolgsstory des 1. FC Köln weiter: 1:0 gegen Bremen. Leverkusen gewann in Mainz in Unterzahl mit 1:0.