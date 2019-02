Julian Korb (.) und Diego Demme

Quelle: imago/Picture Point LE

Auch der neue Trainer Thomas Doll hat die sportliche Krise von Hannover 96 nicht beenden können. Im ersten Spiel unter dem Bundesliga-Rückkehrer verlor der Tabellenvorletzte mit 0:3 (0:1) gegen RB Leipzig. Marcel Halstenberg per Foulelfmeter und Willi Orban (64./85.) nutzten am Freitag nur drei von zahlreichen Leipziger Chancen. Unter Doll spielte Hannover vor 32.400 Zuschauern genauso harmlos wie unter dem glücklosen Vorgänger Andre Breitenreiter.



Der Abstiegskandidat ist in der Liga jetzt seit neun Spielen sieglos. Statt Aufbruchstimmung herrschte am Ende Resignation im Stadion.