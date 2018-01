US-Präsident Donald Trump. Quelle: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat in einer Serie von Tweets auf den "Shutdown" der US-Regierung reagiert und den Demokraten die Schuld gegeben. Um Mitternacht (Ortszeit) war in den USA eine Haushaltssperre in Kraft getreten.



Trump schrieb, die Demokraten hätten leicht eine Einigung erreichen können, sie wollten aber mit dem "Shutdown" lieber ein politisches Spiel betreiben. Gewiss hätten sie ihm zu seiner einjährigen Amtszeit ein "hübsches Geschenk" machen wollen.