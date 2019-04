US-Präsident Trump hat eine Erklärung für den Anschlagsversuch.

Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

Nach dem versuchten Terroranschlag mit vier Verletzten in New York hat US-Präsident Donald Trump für eine härtere Einwanderungspolitik geworben. Einmal mehr sei bewiesen, dass "Amerika sein laxes System reparieren" müsse, erklärte Trump. Medienberichten zufolge stammt der Tatverdächtige aus Bangladesch und reiste als Neffe eines US-Staatsangehörigen mit einem Visum ein.



Der 27 Jahre alte Mann hatte versucht, sich mit einer vermutlich selbstgebauten Rohrbombe in die Luft zu sprengen.