Nach ihrer Freilassung ist die Kapitänin Carola Rackete nach Angaben von Sea-Watch an "einem sicheren Ort". Ob sie weiter in der sizilianischen Stadt Agrigent oder in anderen Orten in Italien oder bereits im Ausland ist, wollte Sea-Watch nicht kommentieren. "Wir kommentieren grundsätzlich nicht, wo sich Carola befindet, weil es auch Drohungen gab und wir einfach nicht wollen, dass ihr Aufenthaltsort in irgendeiner Form öffentlich wird", sagte Sea-Watch-Sprecher Ruben Neugebauer gegenüber dem ZDF.