Innenministerium: Polizei soll weiter zurückweisen. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die Bundesregierung will auch nach einem Gerichtsentscheid zugunsten eines Afghanen weiter bestimmte Schutzsuchende an der Grenze zurückweisen lassen. Eine Sprecherin des Innenministeriums sagte, die Regierung gehe davon aus, dass eine Verwaltungsvereinbarung mit Griechenland rechtmäßig sei.



Sie erklärte: "Die Bundespolizei wird weiter verfahren wie in dem Abkommen geregelt." Das Münchner Verwaltungsgericht hatte entschieden, dass Deutschland den Afghanen aus Griechenland zurückholen muss.