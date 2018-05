Siemens-Chef Kaeser verteidigt sich. Quelle: Tobias Hase/dpa

Siemens-Chef Joe Kaeser hat nach heftigen Attacken von SPD-Chef Martin Schulz wegen des Stellenabbaus bei dem Konzern gekontert und zum Gegenangriff angesetzt.



Kaeser erinnerte Schulz in einem Brief angesichts der schwierigen Regierungsbildung an dessen Verantwortung. Er fragt, wer wirklich verantwortungslos handle. "Diejenigen, die absehbare Strukturprobleme proaktiv angehen und nach langfristigen Lösungen suchen, oder diejenigen, die sich der Verantwortung und dem Dialog entziehen."