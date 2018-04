Bei dem Massaker an einer Schule waren 17 Menschen gestorben. Quelle: David Santiago/Miami Herald/AP/dpa

Als Reaktion auf das Massaker an einer Schule in Florida mit 17 Toten hat der Senat des US-Bundesstaates einen Gesetzentwurf verabschiedet, der das Mindestalter bei Waffenkäufen auf 21 anheben würde. Zudem sieht der Entwurf längere Wartezeiten vor. Ein von Kritikern gefordertes Verbot von bestimmten halbautomatischen Gewehren beinhaltet er nicht.



Außerdem würde es bestimmten Mitarbeitern an Schulen erlaubt werden, eine Waffe zu tragen. Der Gesetzentwurf geht nun an das Repräsentantenhaus.