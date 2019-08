Der Raketentest im westlichen Teil von Nordkorea.

Quelle: -/KCNA/dpa

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat den jüngsten Raketentest als Warnung für Südkorea und die USA bezeichnet. Diese Militäraktion solle an die beiden Länder, die seit Anfang der Woche gemeinsame Manöver durchführten, "eine angemessene Warnung" senden, wurde Kim von der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA zitiert, berichtet die südkoreanische Agentur Yonhap.



Nordkorea hatte am Dienstag zwei Geschosse ins Japanische Meer abgefeuert. Es war der vierte Raketenstart in den vergangenen zwei Wochen.